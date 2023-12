Lívian Aragão exalta carreira do pai e diz: "Tudo que ele fez é histórico"

Em entrevista à CARAS, Lívian Aragão comentou sobre história de sucesso do pai e preparação de documentário para 2024

Lívian Aragão (24) não tem dúvidas que seu pai, Renato Aragão (88), é uma das figuras históricas do Brasil quando o assunto é entretenimento. Em entrevista à CARAS, a moça, que seguiu os mesmos passos do pai quanto a carreira artística, comentou sobre os preparativos para o lançamento de um documentário que conta a história do eterno Didi Mocó.

"Quando eu descobri quem era o meu pai, eu tinha cinco anos. E eu não entendia porque que tinha uma moça que veio no shopping se aproximou dele começou a chorar falar ai porque eu te amo. Eu falei pai, o que você fez com essa moça? Por que ela tá chorando? Eu não entendia", relembra.

Produzido pela Endemol Shine Brasil, mesma produtora do Big Brother Brasil, o documentário faz parte de uma série de homenagens que Renato ganhará no próximo ano. O objetivo é celebrar a carreira do artista, que tem mais de 40 anos com projetos de sucesso no audiovisual brasileiro.

Fã número um do pai, Lívian conta que, além dele ser uma grande inspiração, é como se fosse um herói. Ao saber que logo o público poderá descobrir detalhes da vida pessoal e dos bastidores da carreira de Renato, ela afirma que será importante ver algumas ações do artista documentadas.

"Para as pessoas entenderem não só a história dele como artista, mas a história dele como pessoa. Então é importante poder dividir isso com as pessoas, fazer um documentário, poder compartilhar esse lado com todo mundo que já conhece ele, porque acho que tudo que ele fez é muito histórico. Eu sou parte dessa história, então para mim é uma honra muito grande poder estar vendo isso tudo acontecer de perto", declara.

Mesmo morando sozinha em São Paulo, Lívian ainda é bastante próxima dos pais. A jovem artista, que está se lançando no mundo dos podcasts, afirmou que faz questão de contar diversos detalhes de sua vida para eles.

Leia também: Esposa de Renato Aragão se pronuncia após boatos envolvendo a marca 'Didi'

"É uma família muito unida mesmo. Tudo que eu faço, eu gosto de contar com eles. Não tem porque eu fazer uma coisa que eu não tenho apoio dos meus pais, sabe? Porque as pessoas que mais me importam no mundo é a minha família, então sempre que eu tenho uma ideia eu falo: 'pai, mãe, o que vocês acham?'. Esse apoio me faz fazer qualquer coisa, por isso sou tão desapegada", garante.

Sobre a ponte aérea Rio - São Paulo, ela conta que tem se sentido muito independente ao ter seu próprio espaço. "Quando a gente tem o nosso canto, a gente começa a ter uma outra coisa de autoconhecimento: 'poxa, eu quero pôr a xícara aqui hoje. Vou deixar essa xícara parada aqui, até amanhã, sabe?'. São umas coisas que parecem bobas, mas a gente vai aprendendo a conviver sozinho e esse momento não é solitude, mas de você se conhecer", revela.