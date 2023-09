Hans Donner reflete sobre o tempo e a arte em Portugal

Com a exposição O Passar do Tempo, o designer promove experiências únicas no Palácio Biester

0 salão da Galeria LukaArt, localizada no Palácio Biester, em Sintra, Portugal, foi o cenário perfeito para a vernissage da aguardada exposição O Passar do Tempo, assinada pelo designer Hans Donner (75). “Uma perspectiva intrigante à relação entre passado e presente”, ressalta o artista, que deixou os convidados hipnotizados com suas criações, produzidas com técnicas de tepaçaria pela Tapetah, em trabalho exclusivo para o studio Hans Donner.

A curadoria do evento ficou por conta da marchand brasileira radicada em Portugal Ana Carolina Azevedo. “Quis representar minha busca por uma nova visualização da passagem do tempo, uma busca que certamente ressoou nos visitantes da exposição. Tenho a visão de que o tempo não derrete, mas flui em um design contínuo”, reflete o alemão, que atualmente desenvolve os projetos Timepixel com software da empresa francesa Dassault Système e, neste ano, abraçou uma missão ainda mais especial: assinar o logo de aniversário dos 30 anos da revista CARAS. “Eu já não faço mais esses trabalhos de criação de logo, mas foi um convite irrecusável, ainda mais quando se trata de 30 anos, olha o tempo novamente aí, se fazendo presente”, celebra ele, que adotou o Brasil como lar.

Na mostra, os convidados puderam explorar as peças meticulosamente elaboradas, cada uma representando um fragmento do tempo, dando aos presentes a oportunidade de entender e se envolver com a ideia de que o tempo é incorporado. Entre um olhar e outro, os detalhes das obras geraram discussões animadas, à medida que os convidados exploravam a interconexão precisa entre história e o mundo do design.

