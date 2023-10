Gardênia Cavalcanti e Thiaguinho se emocionam em pleno sertão de Alagoas

Cantor e apresentadora levam música, água e esperança para comunidades carentes e se inspiram com exemplos de superação

O sertão de Alagoas acaba de ser cenário de dois encontros emocionantes — um protagonizado por Thiaguinho (40) e outro, por Gardênia Cavalcanti. A apresentadora da Band Rio esteve na modesta Mata Grande, a 270 km da capital, Maceió, para comemorar a entrega das primeiras 20 de 100 cisternas que a campanha Conectando Amor no Sertão (CAS) está construindo nas casas dos moradores da Serra do Urubu, comunidade fustigada pela falta de acesso à água há décadas. “Eu posso rodar o mundo todinho, mas as minhas raízes estão aqui”, destacou Gardênia, ao chegar ao local e ver como as cisternas que ela vem ajudando a construir têm transformado a vida de tantas famílias.

Nascida na cidade de Santana do Ipanema, ela é madrinha da campanha desde abril deste ano quando, em visita ao Grupo Perfil — que publica CARAS —, soube da causa, encabeçada pela ONG Visão Mundial e apoiada pelo grupo. Comovida, na mesma hora se dispôs a angariar fundos por meio de intensa divulgação no seu programa, Vem com a Gente. Além disso, organizou um chá beneficente, aos pés do Cristo Redentor, no Rio Janeiro, e um leilão de cavalos, em seu Haras Cristo Redentor, em Maripá, MG, tudo para apoiar a nobre causa.

A visita começou às 8h30 e só acabou no fim da tarde. Embaixo de uma chuva insistente — incomum na região —, Gardênia subiu e desceu as íngremes trilhas com um sorriso que não se esvaía por nada, abraçando moradores e emocionando-se com suas histórias. “Que bênção, essa água caindo do céu... Não acredito em coincidências, sabe? Acredito que Deus vai unindo propósitos, pessoas. Sinto uma imensa gratidão pela oportunidade de estar aqui”, exaltou ela, deliciando-se com um almoço preparado por famílias contempladas com as cisternas.

No dia seguinte, foi a vez de Thiaguinho — cuja avó alagoana nasceu em Palmeira dos Índios, a 136 km de Maceió — fazer uma aparição-surpresa, via internet, para a felicidade de cerca de 25 crianças e adolescentes do Centro Educativo da pequena cidade de Canapi. Estruturado pela ONG Visão Mundial

em parceria com o empre sário Tico Sahyoun, da agência de conexões Turn On The Light, o espaço proporciona música, dança e leitura para jovens carentes. “Como vocês, eu cresci em Ponta Porã, uma pequena cidade lá de Mato Grosso do Sul e, assim como aconteceu comigo, a música pode levar vocês a lugares inimagináveis”, disse o cantor para a entusiasmada audiência.

Família de Patrícia da Conceição.

Equipes da ONG Visão Mundial, do Grupo Perfil e da agência Turn On The Light celebram a entrega das primeira de 100 cisternas da CAS.

ENCONTRO MUSICAL E PARA LÁ DE INSPIRADOR!

Na live em que conheceu grupo de alunos do Centro Educativo de Canapi, o cantor Thiaguinho falou da

emoção de estar ali e diz ter sentido um chamado para estar perto de um projeto tão especial. Com o sorriso no rosto, o artista estimulou os jovens a continuarem firmes na música. “Ter crescido em uma cidade pequena e longe dos grandes centros nunca limitou meu sonho. Eu continuei alimentando meu amor pela música, pois penso que ela é o que mais aproxima a gente do divino, pois nos permite, mesmo que de longe, alegrar as pessoas. Então, você que está aí, aprendendo a tocar um instrumento, talvez tenha uma missão de mudar o mundo por meio dela. Agarre essa oportunidade, pois a música é muito justa: ela vai te dar tudo o que você entregar para ela”, destacou o cantor.

ESPAÇO USA A ARTE E A LEITURA PARA TRANSFORMAR A REALIDADE DA JUVENTUDE

Além da parceria com a ONG Visão Mundial na campanha Conectando Amor no Sertão, em prol das cisternas, o Grupo Perfil, que edita a revista CARAS, também apoia, por meio do Instituto Rolling Stone, o Centro Educativo de Canapi. Primeiro, houve o envio de instrumentos como violão, clarinete e trompete. Agora, são proporcionadas aulas on-line para crianças e adolescentes carentes. “Aprender a tocar violão está sendo a realização de um sonho”, diz João Vítor da Silva Barbosa. Aos 15 anos, ele frequenta quase todos os dias o espaço, que tem biblioteca e funciona como sede de ensaio do grupo de percussão Pau e Lata e da quadrilha Império Junino.

FOTOS: BRUNO RIGANTI DE CARVALHO E LÍVIA CAPPELLARI