Bruno De Luca revela efeito colateral que quase o impediu de ser pai

Bruno De Luca revela que quase ficou infértil por causa de tratamento

Nesta semana, o apresentador Bruno De Luca apresentou sua filha, Aurora, nas páginas da Revista CARAS e contou mais sobre a realização do sonho de ser pai. Ele contou que quase ficou infértil por causa de um medicamento.

Na entrevista, ele disse que tomou um remédio para reposição hormonal em um tratamento com endocrinologista e, tempos depois, recebeu a notícia de que a substância reduziu sua produção de espermatozoides.

“Eu estava infértil. Fiquei arrasado achando que não poderia mais ter filhos. Parei de tomar medicação e comecei um tratamento para estimular a produção. E, aí, foi mais rápido do que a gente imaginava”, diverte-se ele, que alerta: “Foi um drama mesmo, pensei ‘não acredito que fiz essa besteira para emagrecer’. Então, aconselho todo mundo a saber o que está tomando, ver o efeito colateral que tem, se é realmente tão importante assim na sua vida”, avisa o artista.

Assim, depois que parou o medicamento, ele conseguiu realizar o sonho de ser pai junto com sua companhia, Sthéfany Vidal, mãe de sua Aurora, com quem está junto há três anos e meio. “A Aurora foi muito desejada, a gente tinha esse sonho, mas não tinha isso de vai ser ano que vem, vai ser agora, foi quando Deus quis”, falou ela. Quer ler a entrevista completa com Bruno De Luca? Confira aqui.

FOTOS: MARIANA SALLES; VIDEO: ANDRÉ IVO; DIREÇÃO: MÁRCIO FARIAS; AGRADECIMENTO: SANTA TERESA HOTEL - MGALLERY

Bruno De Luca prestou depoimento na delegacia nesta semana

O apresentador Bruno De Luca foi chamado em uma delegacia do Rio de Janeiro nesta semana para prestar depoimento sobre o caso do atropelamento do ator Kayky Brito. Bruno De Luca foi convocado para depor porque estava com Kayky Brito em um quiosque na praia antes do ator ser atropelado na madrugada de sábado, 2. Em um vídeo da câmera de segurança, ele apareceu levando as mãos à cabeça ao ver que o amigo foi atropelado por um carro de aplicativo e a imagem viralizou. Agora, ele vai dar o depoimento sobre o que presenciou naquela noite.

Recentemente, Bruno falou sobre o acidente com Kayky Brito por meio das redes sociais. Nos stories, ele compartilhou uma breve mensagem para contar que ficou abalado com o que presenciou e pediu orações para o seu amigo. “Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível”, afirmou.