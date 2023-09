Bruno De Luca e a esposa, Sthéfany, apresentam a filha, Aurora

Com sua esposa, Sthéfany Vidal e a filha, Aurora, Bruno De Luca vive fase de descobertas

Mochileiro, festeiro... o apresentador e ator Bruno De Luca (41) parecia ser um solteiro convicto, mas, o que muita gente não sabe, é que ele sempre quis ser pai e constituir uma família. Esse sonho se realizou quando o artista conheceu a mulher, a produtora Sthéfany Vidal (30), com quem teve a pequenaAurora (11 meses). “Eu achava que ia ser solteiro para sempre e ela também já estava meio que sem esperança de não achar ninguém que se identificasse. Eu rodei o mundo procurando e vi que minha alma gêmea estava perto, em frente à minha casa. E, aí, me amarrei, graças a Deus. Estou muito feliz”, conta ele. “Acho que ele também estava me esperando, estava tudo certo”, acredita Sthéfany.

Junto há três anos e meio, no ano passado, o casal deu mais um passo na relação. “A Aurora foi muito desejada, a gente tinha esse sonho, mas não tinha isso de vai ser ano que vem, vai ser agora, foi quando Deus quis”, fala a produtora. E o desejo quase não se realizou. Bruno tinha feito uma reposição hormonal, indicada pelo endocrinologista, que inibiu a produção de espermatozoides. “Eu estava infértil. Fiquei arrasado achando que não poderia mais ter filhos. Parei de tomar medicação e comecei um tratamento para estimular a produção. E, aí, foi mais rápido do que a gente imaginava”, diverte-se ele, que alerta: “Foi um drama mesmo, pensei ‘não acredito que fiz essa besteira para emagrecer’. Então, aconselho todo mundo a saber o que está tomando, ver o efeito colateral que tem, se é realmente tão importante assim na sua vida”, avisa o artista.

Passado o susto, agora, os momentos são só de alegria! “Está sendo incrível! Eu estou me descobrindo uma nova pessoa. O amor transborda”, diz a produtora, que detestava acordar cedo e, hoje, desperta animada para curtir a pequena. A rotina do apresentador também mudou, mas ele não poderia estar mais feliz. “Falavam ‘você vai ficar noites sem dormir’, mas eu não sei também se é porque eu já ficava sem dormir em balada (risos), então, está sendo mais fácil do que imaginava e mais amoroso, mais mágico do que sonhava”, avalia o papai de primeira viagem.

Quando não está viajando por causa das gravações do programa Vai pra Onde?, do Multishow, o artista tem preferido trabalhar de casa do que em seu escritório. “Eu tenho o privilégio de acompanhar o crescimento dela, coisas que o meu pai não pôde. Lembro que eu acordava e meu pai já não estava mais em casa e eu ia dormir, muitas vezes, sem ele ter chegado do trabalho. Então, poder acompanhar tudo está sendo o máximo!”, afirma. Pai presente, Bruno cumpre suas obrigações. “Ele sabe o lugar dele, que ele é o pai dela, que ele não me ajuda e, sim, tem um papel. Somos muito parceiros, a gente consegue se dividir bem”, explica a produtora.

Apesar de já ter conhecido 54 países, a paternidade tem sido a maior viagem da vida do artista. “Eu sempre fui um cara que pensei muito em mim, porque era solteiro, meu salário só servia para mim, eu gostava de comprar, fazer as viagens do meu jeito e nunca me preocupei com nada nesse sentido. Depois que Aurora nasceu ela virou a prioridade da minha vida. Este ano não fui para o verão europeu, que eu ia todo ano, porque não posso, tenho uma filha, estou reformando a minha casa para ela morar”, aponta o comunicador, que mora em um apartamento com a família. Para ele, a nova fase é um misto de emoções. “É engraçado porque vem a maturidade. Você, agora, é pai, tem todas as responsabilidades, problemas para resolver, negócios para fechar e, ao mesmo tempo, você se infantiliza porque quer agradar à sua filha, quer ser o pai mais divertido, então é a maior viagem que eu já vivi”, reflete.

No ar no Multishow com episódios do Vai pra Onde? gravados na Disney, em Orlando, nos EUA, ele está animado também com o momento da carreira. “Acho que essa temporada do Vai pra Onde? na Disney é única! O programa está perfeito, a gente mostra os melhores brinquedos, entrevistas exclusivas. É impressionante como eles são organizados e pontuais. A gente chegava ao parque às 4h da manhã para os cachorros revistarem todos os nossos equipamentos e mochilas e a gente começava a gravar muito cedo para não incomodar os visitantes”, explica. O apresentador ainda é sócio da produtora Beyond Films ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldo (46) e lançou no Globoplay o documentário Ronaldo, o Fenômeno. “Para mim foi um reconhecimento do meu trabalho e de todo o esforço que faço para produzir conteúdo exclusivo para o público. Esse documentário abriu um leque muito grande na minha carreira como produtor, me deixou muito orgulhoso”, conta.

Agora, com a chegada da fofa Aurora, seus planos profissionais também a incluem. Depois da temporada Vai pra Onde Mozão?, ao lado da amada, ele planeja uma versão em família. “Tenho conversado com o Multishow e com a Globo sobre isso. Eu sempre quis viajar de motorhome, mas achava muito pouco eu sozinho numa casa de rodas. Agora que tenho a família, quero fazer”, revela ele, que pensa em viajar com a Aurora, Sthéfany e com a sogra, Márcia. “O programa sempre acompanhou as fases da minha vida. Comecei em 2007, de mochileiro, depois fui mudando, conquistando coisas, passei para albergue, depois hotel, acampamento, então sempre foi acompanhando a minha vibe do momento de vida. Tomara que role o projeto”, torce.

Sorridente e simpática, a pequena Aurora parece ter herdado o jeito comunicativo do pai. Se vai seguir pelo mesmo caminho que ele, só o tempo irá dizer, mas a estreia no programa nos dará uma mostra disso. Por enquanto, a prioridade dos papais é a criação e felicidade dela. “Quero dar exemplos. Tenho lido muito sobre educação respeitosa. Não quero ser permissiva, mas quero que ela me guie assim, de respeitar as escolhas dela e de me ensinar também. Não tem como prever nada, estamos vivendo e descobrindo tudo com ela”, analisa Sthéfany. “Quero que ela seja feliz”, finaliza Bruno, orgulhoso de suas conquistas.

