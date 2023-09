Bruno De Luca mostra reação da filha ao conhecer animais em fazenda

O apresentador Bruno de Luca encantou os fãs ao mostrar o passeio com a filha, Aurora

Bruno De Luca encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao mostrar um passeio que fez com a filha, Aurora, que está com 10 meses, e a noiva, Sthéfany Vidal. O casal está em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eles aproveitaram para levar a herdeira para visitar uma fazenda.

No vídeo postado no feed do Instagram, o apresentador mostra a reação da menina ao ver os animais: um pônei, um avestruz e um bode. "Estamos chegando aqui na fazendinha e a Aurora vai ver um fone pela primeira vez", diz o famoso.

Na gravação, Aurora fica admirada com os animais, mas quando o cavalinho se aproxima, ela acaba abraçando o papai. "Levamos a Aurora pra conhecer os bichinhos numa fazendinha em Belo Horizonte, cidade da minha rainha Fany Vidal e família. Será que ela curtiu?", escreveu Bruno na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com o vídeo. "Que fofura", comentou o ator Julio Rocha. "Que maravilha", escreveu uma seguidora. "Ela é linda demais", disse outra. "É muito esperta essa bebê", falou uma fã. "Família fofa", afirmou mais uma.

Confira o vídeo:

