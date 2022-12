Almério e Martins: a união de voz e talento em turnê

Revelações da nova música pernambucana, os cantores Almério e Martins brilham em show acústico

Destaques na cena musical pernambucana, os cantores e compositores Almério (42) e Martins (30) estão em festa! O motivo? A turnê do show acústico e autoral, que lança o álbum ao vivo da dupla pela DECK DiSC, gravadora que tem no casting nomes como Alceu Valença (76) e Pitty (45). “Conheci o trabalho de Almério antes de o conhecer fisicamente. Foi arrebatador! Pela voz, texto rebuscado e, ao mesmo tempo, popular. Virei admirador”, contou Martins, que lançou o primeiro álbum solo em 2019 e já teve obras gravadas por Ney Matogrosso (81) e Simone (72). Almério completa sobre o encontro, intermediado pelo compositor e diretor musical do show deles, Juliano Holanda: “Estava na montagem do repertório do álbum Desem pena, na casa de Juliano, em uma roda de compositores, quando Martins pegou o violão e cantou. Minha alma foi para outro lugar. Ele mostrou Queria Ter pra Te Dar e era o que meu disco precisava, uma canção solar, e ainda gravei outra dele nesse disco, Eu Não Sou do Amor”, lembrou Almério.

Em 2018, Almério ainda ganhou o Prêmio da Música Brasileira como Cantor Revelação, além de ter sido indicado na categoria Melhor Cantor, com Chico Buarque (78) e Lulu Santos (69). “O nosso primeiro show juntos aconteceu despretensiosamente no final de 2021. Seria apenas uma sessão e foram quatro, com ingressos esgotados. Noites de consagração!”, definiu Almério, que apresenta junto com Martins músicas autorais de cada um e obras de compositores que influenciaram suas carreiras.

Os artistas, aliás, estão entusiasmados com o projeto e com a troca entre eles: “Sou muito tímido e Almério tem essa expansividade. O que ele faz tem muita verdade e vira uma revolução! Ele

me dá isso”, diz Martins. E Almério responde, emocionado: “Ele tem o poder de compor coisas que curam. É esse poço de afeto, me ensina sobre o nascer da música, naturalmente bela e cheia de luz”, completou Almério.

FOTOS: GUSTAVO BETTINI