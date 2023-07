Smartphones, notebooks e muito mais: 13 itens em oferta no Prime Day para você garantir

Confira eletrônicos e itens de informática em oferta e escolha seus favoritos

O Prime Day 2023 está com tudo no site da Amazon! O evento, que acontece nos dias 11 e 12 de julho, reúne milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon - e nas mais diversas categorias do site. E se você está procurando ótimos eletrônicos para ter no dia a dia e facilitar a sua rotina, que tal aproveitar para garanti-los por ótimos preços?

Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 13 itens em oferta para você conferir. Tem de tudo: smartphones, notebooks e muito mais! Dá uma olhada:

1. iPhone 14, 128GB, Apple: https://amzn.to/44m4SEG

2. iPhone SE, 3ª geração, 128GB, Apple: https://amzn.to/3D6xlm1

3. Notebook Lenovo Ideapad: https://amzn.to/46NW3VG

4. Kit roteador de Wi-Fi Mesh Dual-Band, TP-Link: https://amzn.to/44CZvRe

5. Monitor gamer BenQ, Zowie: https://amzn.to/44DFXMy

6. Display interativo Cintiq 16, Wacom: https://amzn.to/3PRqN24

7. Monitor Gamer Z, AOC: https://amzn.to/3rfvngf

8. Monitor gamer curvo, Samsung Odyssey Neo G9: https://amzn.to/46EDSBX

9. MacBook Air de 13 polegadas, Apple: https://amzn.to/3OaFX12

10. Notebook Inspiron i15, Dell: https://amzn.to/3NOSDcP

11. Impressora multifuncional, HP: https://amzn.to/3Obqwps

12. Smartphone Galaxy M14, Samsung: https://amzn.to/3Ob067i

13. Samsung Book Core i7: https://amzn.to/3XPmfLF

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

