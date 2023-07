14 livros de romance incríveis para garantir na estante

Confira dicas de obras indispensáveis para quem ama romance

Nada melhor do que garantir livros incríveis por ótimos preços, não é mesmo? E se você é fã de histórias de romance, essa lista é para você! Selecionamos 14 obras do gênero que vão aquecer o seu coração e estão em oferta no Prime Day da Amazon.

Confira e garanta suas novas leituras:

1. Leitura de verão, de Emily Henry: https://amzn.to/44pkibe

2. Todo esse tempo, de Rachael Lippincott e Mikki Daughtry: https://amzn.to/3Dacuhz

3. Teto para dois, de Beth O’Leary: https://amzn.to/43lqZtx

4. Os sete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3O8QKci

5. A hipótese do amor, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3XUV4PG

6. Amor(es) verdadeiro(s), de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3DaUqDW

7. Amor & gelato, de Jenna Evans Welch: https://amzn.to/3XKGcDn

8. Eu e esse meu coração, de C. C. Hunter: https://amzn.to/3PTG1n5

9. Minha versão de você, de Christina Lauren: https://amzn.to/3rqIVpq

10. Vermelho, branco e sangue azul, de Casey McQuiston: https://amzn.to/3PVCy7S

11. Box - Os Bridgertons, de Julia Quinn: https://amzn.to/43irOmN

12. A seleção, de Kiera Cass: https://amzn.to/44mrGnA

13. Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens: https://amzn.to/3OcrpOK

14. Orgulho e preconceito, de Jane Austen: https://amzn.to/3OdgZOR

