Separada, Simaria revela como anda a sua vida amorosa

Tá solteira? Simaria surpreende ao responder perguntas sobre sua vida amorosa e intimidade

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 19h30

A cantora Simaria, que fazia dupla com a irmã, Simone, surpreendeu os fãs ao responder perguntas sobre a sua vida amorosa nas redes sociais. Ela não fugiu das questões que queriam saber se ela está namorando ou solteira após o fim do casamento de 14 anos com Vicente Escrig.

Com sinceridade, a musa contou que não tem o desejo de engatar um romance agora. Um fã perguntou: “Está pegando alguém?”. E ela respondeu: “Fechada para balanço”.

Em outro momento, um seguidor quis saber: “Você se acha mais feliz solteira?”. E ela disse: “A felicidade tem que estar dentro de nós, independentemente de relacionamento”.

Simaria aparece só de maiô vermelho

A cantora Simaria Mendes (40) aproveitou o dia ensolarado para colocar o maiô e caprichou na selfie. Nesta quinta-feira, 28, a musa apareceu só de maiô vermelho e óculos escuros ao fazer uma foto na frente do espelho em seu quarto.

Na imagem, ela deixou à mostra o seu corpo sarado e deixou as pernas torneadas à mostra e também o seu decote poderoso.