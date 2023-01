Gerard Piqué teria chorado e implorado por segunda chance com Shakira

Shakira e Gerard Piqué se divorciaram no ano passado e vêm vivendo polêmicas com a nova música dela

Depois de Shakira (45) lançar seu novo hit, “Bzrp Music Sessions Vol. 53“, expondo a infidelidade do ex-marido, Gerard Piqué (35), muitas pessoas começaram a desvendar indiretas da cantora por trás da letra.

Então, o jornalista Jordi Martín foi atrás das pistas e descobriu que o ex-jogador do Barcelona tentou recuperar seu casamento com a colobiana, mas ela negou. Em uma parte da música, a ela canta “Não volto com você, não chore, nem me implore” e, segundo o jornalista, foi exatamente isso o que aconteceu.

Em um vídeo do programa “El gordo y la flaca”, o paparazzi detalhou que o ex-casal terminou o relacionamento em abril de 2022, dois meses antes da notícia ser divulgada para o público, depois da descoberta do affair de Piqué com Clara Chía (23). Um mês após a separação do casal, o jogador teria pedido para voltar com a cantora, que não cedeu a sua decisão e então não aconteceu a reconciliação.

“Eles me dizem que, em abril passado, eles terminaram seu relacionamento. Um mês depois ele se arrepende e volta para casa, mas não deu certo e lá eles decidem se separar completamente. Clara já existia nessa época”, esclarece Martín. O jornalista revelou que Piqué estava disposto a terminar seu relacionamento com Clara, caso Shakira aceitasse as desculpas.

Depois de toda essa repercussão com novo single da ex-esposa, o atleta também parece enfrentar uma crise em seu relacionamento com Clara. Após a repercussão de toda a infidelidade, a jovem abandonou a casa do namorado e voltou para a casa dos pais. Além disso, o próprio Martín expôs uma nova traição de Piqué. O paparazzi compartilhou o perfil de uma jovem advogada chamada Julia Puiggali e sugeriu que ela teria tido um affair com o astro do futebol.

Os insiders ainda detalham que Piqué nega tudo para Clara, tendo até entrado em contato com a advogada para que ela não dissesse nada.