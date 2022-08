Harry Styles anuncia show extra em São Paulo

O cantor Harry Styles anunciou mais um show na sua passagem pelo Brasil. A apresentação acontece no dia 13 de dezembro

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 12h51

Harry Styles (28) pegou os seus fãs brasileiros de surpresa nesta sexta-feira, 26, ao anunciar um show extra no Brasil! Além da apresentação no dia 6 de dezembro, o cantor segue em solo paulistano no dia 13.

As apresentações acontecem no Allianz Parque, em São Paulo. O primeiro show já está com os ingressos esgotados e, agora, o público terá uma nova chance de estar com o artista.

A pré-venda acontece no dia 29 de agosto, para os clientes do cartão Elo, às 10h, no site da Eventim; e a venda geral no dia 30 de agosto, no mesmo canal e horário. Já nas bilheterias oficiais, os ingressos começam a vender às 11h.

Harry Styles vem ao Brasil com a turnê Love On Tour, que além de São Paulo, também passa pelo Rio de Janeiro e Curitiba - com os ingressos esgotados. Vale lembrar que Harry viria ao Brasil em outubro de 2020, porém por conta da pandemia do covid-19 as apresentações foram adiadas.

