Erasmo Carlos teve melhora clínica significativa e logo irá receber alta

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h05

A assessoria de imprensa de Erasmo Carlos (81) afirmou que o cantor apresentou uma 'significativa melhora clínica' na última segunda-feira, 31. O artista está no Hospital Barra D'or, na Zona Oeste do Rio, internado desde 17 de outubro, fazendo exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo.

Erasmo tem um quadro de síndrome edemigênica, que se dá com um inchaço devido a um desequilíbrio das forças que mantém os líquidos nos vasos sanguíneos.

Segundo o comunicado: "A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra- se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias".

Para uma melhor precisão, a assessoria do cantor pediu que todas as informações sejam checadas: "Solicitamos que qualquer informação seja checada antes junto à assessoria de imprensa de Erasmo".

Esposa de Erasmo Carlos chora após internação do cantor: "Falta um pedaço de mim"

A esposa do cantor, Fernanda Passos (32), divulgou com seus seguidores do Instagram seus sentimentos quanto à internação do marido. Nas redes ela escreveu:

"A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim".