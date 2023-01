Em seu primeiro show após anos, Beyoncé troca de look e ostenta R$ 38 milhões em joias

Cantora Beyoncé ostentou looks grifados brilhantes e joias caríssimas ao fazer concerto em Dubai

A cantora Beyoncé, 41, decidiu compensar os quatro anos sem fazer shows e usar toda a riqueza em um só espetáculo. A cantora vestiu R$ 38 milhões em joias em sua apresentação no último sábado, 21, em Dubai.

Segundo o jornal 'Page Six', a artista pode ter recebido R$ 133 milhões para cantar por uma hora no hotel Atlantis The Royal.

A esposa de Jay-Z utilizou diversos looks durante a apresentação, incluindo um vestido dourado, nada discreto, que seria da grife Dolce & Gabanna.

Em um outro traje, a cantora surgiu lindíssima com uma criação amarela feita somente para ela pelo Atelier Zuhara, de Dubai.

O estilista de Beyoncé, KJ Moody, postou uma legenda comemorando a noite, que foi um sucesso: “Uau! Esta foi a minha primeira apresentação ao vivo, estilizada por mim! Que momento!! Eu vi essa mulher derrubar a casa desde que eu tinha 5 anos. Ir aos shows infantis do destino, gritar e sonhar em um dia fazer parte de um momento como esse.”

Confira fotos dos looks de Beyoncé:

