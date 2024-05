Treine em casa: 11 itens incríveis para se exercitar com qualidade

Não é segredo que, para nos exercitarmos com qualidade, não precisamos necessariamente sair de casa, né? Afinal, hoje, diversos utensílios são capazes de nos auxiliar na hora do treino, garantindo resultados incríveis no corpo e na saúde. O ambiente doméstico também permite uma maior flexibilidade de horários, facilitando a adaptação dos treinos à rotina pessoal, e garante a personalização dos exercícios de acordo com as necessidades de cada pessoa. Mas, claro, é importante ressaltar que consultar um profissional antes de montar seus treinos é fundamental em qualquer ocasião!

Para te ajudar a montar um treino de qualidade, preparamos uma lista com 11 itens disponíveis no Mercado Livre para você iniciar sua vida fitness. E tem de tudo: corda, cama elástica, bike de spinning e muito mais!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Bicicleta spinning, WCT Fitness: https://mercadolivre.com/sec/17XzK6w

Essa bicicleta ergométrica possui um sistema de resistência mecânica com 30 níveis ajustáveis, inclui um computador multifuncional e suporta até 150 kg. Com roda de inércia de 13 kg, tem assento ajustável, guidão adaptável, estrutura de aço e rodas para fácil transporte, oferecendo treino sem impacto e melhoria da saúde integral.