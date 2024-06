Skincare: 11 hidratantes incríveis para o dia a dia

Com ácido hialurônico em sua fórmula, este creme restabelece os níveis de água da pele ao longo do dia e estimula sua renovação, fortalecendo a barreira de proteção natural contra o ressecamento. Possui exclusiva textura ultra leve gel de rápida absorção, hidratando por até 48 horas e reduzindo a oleosidade.

Este creme reparador é formulado com ingredientes poderosos, que trabalham juntos para acalmar e reparar a pele danificada. Ideal para uso em áreas ressecadas, ásperas ou com irritações, oferece uma ação reparadora intensa, ajudando a restaurar a barreira cutânea e promovendo a regeneração da pele.

7. Hidratante Soft Milk, Nivea: https://mercadolivre.com/sec/1dTsZkq

Com sua fórmula enriquecida com manteiga de karité, esse hidratante é perfeito para peles secas, proporcionando uma hidratação profunda e duradoura. Além de manter sua pele suave e livre do ressecamento, possui uma ação desodorante, deixando-a com uma sensação refrescante, e a fórmula de rápida absorção não deixa a pele oleosa.