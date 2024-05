Manu Gavassi é anunciada como nova Head Criativa de Moda no Mercado Livre

Em evento realizado na última quinta-feira, 23, a gigante do e-commerce anunciou parceria com artista

Com o objetivo de investir cada vez mais no segmento da moda e inovar na experiência de compra online, o Mercado Livre, líder em e-commerce na América Latina, anunciou em evento realizado na última quinta-feira, 23, Manu Gavassi como nova Head Criativa de Moda na empresa.

Autêntica e cheia de estilo, a artista traz uma nova visão inspiradora para os consumidores e a plataforma, sempre visando as tendências e demandas do mercado. A nova Head assume funções como promover e desenvolver campanhas promocionais, mapear tendências de compra e realizar uma curadoria mensal de looks e itens de moda na página “Escolhas da Manu”.

Segundo Julia Rueff, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre, a parceria reflete o objetivo do Mercado Livre em crescer cada vez mais dentro da moda, que hoje conta com mais de 32 milhões de usuários mensais navegando pela categoria. “Com um estilo único e grande influência no cenário fashion, Manu Gavassi é uma verdadeira porta-voz da moda contemporânea. Sua habilidade em captar e influenciar tendências promete elevar o Mercado Livre a um novo patamar de referência no segmento, transformando a plataforma em um destino essencial para os fashionistas”, disse, em comunicado à imprensa.

+ Confira algumas tendências de moda indicadas por Manu Gavassi no Mercado Livre: 1. Vestido Slip Elia Verde, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/17NkYN1

2. Sapato scarpin slingback, Gigil: https://mercadolivre.com/sec/28m1Bwb

3. Camiseta Monica Long Sleeve, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/1Fo2LAo

4. Sandália Crocs Classic Crush Platform: https://mercadolivre.com/sec/2LB5VhV

5. Tamanco plataforma Anabela, Lumiss: https://mercadolivre.com/sec/1VeVGR3

6. Calça jeans belted baggy, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/25G7iZJ

7. Blusa skin cropped manga longa, Insider: https://mercadolivre.com/sec/1hZorCt

8. Meia calça colorida fio 40: https://mercadolivre.com/sec/2KGSErw

9. Blusa tricô Muscle Tee, Hering: https://mercadolivre.com/sec/1HTJmJU

10. Bolsa de ombro, Gazzone’s Beauty: https://mercadolivre.com/sec/2evCUGF

