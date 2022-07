Silvia Bussade Braz prestigia desfile de alta-costura em Roma

Silvia Bussade Braz marca presença no desfile da grife Valentino na semana de moda de Roma

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 20h54

A influenciadora digital Silvia Bussade Braz prestigiou a semana de moda de alta-costura em Roma. Ela e a filha, Maria Vitoria Braz, acompanharam o desfile da nova coleção da grife Valentino nesta sexta-feira, 8.

Para a ocasião, Silvia escolheu um vestido longo e fluido em tons de amarelo, verde e azul com bordados. Enquanto isso, a filha dela apostou em um look preto.

"Eu fico emocionada em todos os desfiles do Valentino, é sempre indescritível. Esse desfile de hoje novamente me deixa sem palavras, Pierpaolo Piccioli consegue toda vez nos impactar com uma coleção exuberante e tão rica em trabalhos manuais precisos. Sua genialidade se faz presente ao apresentar esta coleção na cidade sede da marca, fazendo a escadarias da Piazza di Spagna como cenário uma imagem de tirar o fôlego (real!). Os vestidos inteiramente feitos à mão, tão precisos, atrelado à explosão de cores e as combinações dos tons, os detalhes, os laços, os bordados em vestidos mais curtos e volumosos resgatam todas as técnicas de artesanato precisas de uma verdadeira alta costura", disse Silvia Braz após o evento.

Fotos de Silvia Bussade Braz e Maria Vitoria Braz: