Romulo Estrela celebra aniversário e ganha declaração da esposa: ''Coração mais lindo desse mundo''

Ator Romulo Estrela, o Oto de 'Travessia', recebe linda homenagem da mulher, Nilma Quariguasi, e mostra comemoração de aniversário

O ator Romulo Estrela, que vive Oto na novela das nove, Travessia, da TV Globo, completou mais um ano de vida no domingo, 05, e comemorou a data especial ao lado da família!

Celebrando a chegada dos 39 anos de vida, o artista aproveitou o dia na companhia da esposa, Nilma Quariguasi, do filho do casal, Theo, de seis anos, e de familiares em um passeio de lancha em praia do Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou alguns registros de seu aniversário e agradeceu pelo carinho que recebeu. "Meu aniversário. Obrigado por todas as mensagens e carinho, tô feliz!", disse o galã.

Estrela ainda recebeu uma linda homenagem da mulher, que postou cliques em clima de romance, trocando beijos e carinhos com o amado. "Dia do coração mais lindo desse mundo todo. Te amo, meu amor, te desejo o mundo inteiro e uma vida longa abundante de saúde, felicidades e muito amor. Menos que isso é pouco pra você. Agradeço tua vida, nosso encontro. Feliz novo ciclo!", se derreteu a influenciadora.

Romulo Estrela já participou de reality de namoro em alto-mar

Romulo Estrela trilhou um caminho repleto de novelas de sucesso, e, agora, brilha no ar como o galã Oto em Travessia. Porém, antes mesmo de começar a carreira na atuação, ele participou de um reality de namoro que acontecia em alto-mar.

No ano de 2002, ele foi um dos participantes da segunda temporada do reality Amor a Bordo, do extinto Caldeirão do Huck (2000-2021). No quadro, sete homens e sete mulheres conviviam por 16 dias em um iate para encontrarem seu par ideal. O casal que desenvolvesse a conexão mais profunda ganhava dois carros, um para cada.

Na época, o maranhense tinha 18 anos e dizia não se considerava um cara família e caseiro, mas que gostava também de sair e ver gente. Ele estava solteiro há cinco meses e afirmou que costumava se entregar totalmente em um relacionamento amoroso. "Sou um cara de uma mulher só", afirmou. "Só não suporto patricinhas."

