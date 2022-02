Renata Capucci celebra aniversário de 9 anos da filha: ''Você é a luz da nossa casa''

A jornalista Renata Capucci celebrou o aniversário da herdeira com uma bela homenagem nas redes sociais

A filha de Renata Capucci (48) completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 21.

Para celebrar a data especial, a jornalista da TV Globo compartilhou em suas redes sociais uma foto de Diana, que fez 9 anos, e prestou uma linda homenagem.

"Meu amor, minha coisinha sorridente e animada: mamãe te deseja uma vida de muitas alegrias, descobertas, aprendizados, cheia de ótimas notícias e muita saúde. Você é a luz da nossa casa. Te amamos MUITO! Feliz niver, @eudianasternick !!! #9anos #isntshelovely", escreveu ela, ao mostrar a herdeira segurando seu bolo de aniversário.

Os fãs de Renata deixaram mensagens de felicitações para Diana. "Que linda! Viva", disse uma seguidora. "Parabéns para sua linda princesinha", escreveu outra. "Parabéns, Diana!!! Que Deus te abençoe e proteja sempre", desejou mais uma.

Aniversário de casamento

Renata Capucci usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A jornalista completou 18 anos de casada com Ivo Sternick, e para comemorar mais um ano de união, ela compartilhou uma foto dando um beijo no amado e prestou uma linda declaração. "Há 18 anos, num lindo 21 de setembro de 2003 como hoje, dissemos sim à nossa união [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

