Mari Gonzalez se derrete pelo noivo, Jonas Sulzbach: ''Que delícia dividir a vida com você''

Casal de ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach completam 7 anos de relacionamento e trocam declarações apaixonadas na web

Dia especial para Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36)! Isso porque, nesta quinta-feira, 15, o casal de ex-BBBs está completando mais um ano juntos!

A influenciadora digital usou as redes sociais já pela manhã para prestar homenagem ao noivo, com quem tem casamento previsto para acontecer em 2024.

Em seu feed no Instagram, a modelo compartilhou um lindo registro feito por um drone em que os dois aparecem trocando carinhos, beijos e dançando em cima de um barco no meio de um rio. Mari declarou seu amor por Jonas nos 7 anos de relacionamento.

"Eu amo você @jonas.mbt, que delícia dividir a vida com você, tô aqui escrevendo e chorando pensando em tudo que já vivemos e ainda temos tanto pra viver juntos! Sou feliz por ter um amor leve e tranquilo, por ter um parceiro que tem um coração incrível e pela nossa vibe juntos, que é muito massa! Feliz 7 anos do nosso amor, de toda nossa história que estamos construindo", se derreteu Mari Gonzalez na legenda.

"Feliz 7 anos meu amor!! Te amo tanto tantooo!!! Sempre agradeço por ter você na minha vida!!!", agradeceu Jonas nos comentários do post.

Nos Stories, Mari também repostou algumas publicações ao lado de Jonas.

Confira a declaração de Maria Gonzalez para Jonas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Mari Gonzalez mostra obra da casa em que vai morar com o noivo

Mari Gonzalez está ansiosa com a construção da sua nova casa. Ela postou imagens ao lado do noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach, em meio às obras, e escreveu: "Era só terra e já tá assim, aliás já passou para outra fase. É um sonho virando realidade".

Jonas comentou: "Nosso sonho virando realidade, amor". O casal de ex-BBBs já declarou diversas vezes sobre a vontade de oficializar o relacionamento com uma festa. De acordo com Mari, por causa da obra, que deve ser finalizada no final do ano que vem, o casamento acontecerá apenas em 2024.

Mari Gonzalez fez um tour pelo terreno e exibiu o local. Nas imagens, é possível observar a estrutura da casa sendo montada. "Atualizando, olha só como que está a obra: subiu. Aqui é o chão do térreo, depois vem o primeiro andar e o rooftop lá em cima. Então vai ficar bem alto", descreveu ela no vídeo. "É bom, né, amor, pisar no que é nosso?", disse Mari.

