Di Propósito estreia turnê do novo projeto 'Encontrin': ''Esperamos muito por isso''

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 15h40

O grupo de pagode Di Propósito está preparado mais uma grande novidade para os fãs. A banda lançará no próximo sábado, 11, sua mais nova turnê, Encontrin, fazendo um show super especial em São Paulo e em seguida, levando o evento para todo o Brasil.

Esta é a segunda edição do projeto Encontrin, que teve um audiovisual gravado em 2019, com uma série de participações especiais e 8 faixas pot-pourris. Nesse novo projeto, o formato é mantido, com muita originalidade e simplicidade, fazendo uma festa bem próxima aos fãs em um ambiente super acolhedor, como um encontro de amigos.

"Depois desse tempo de pandemia, em que a gente não podia se reunir, batia aquela vontade de chamar os amigos pra um encontrin, um role só nosso, em casa e com muito pagode. Foi assim que surgiu a ideia do primeiro projeto, e nós queremos dar continuidade a isso e fazer várias resenhas pelo Brasil, encontrando nossos fãs e fazendo novas amizades. Bora recuperar o tempo de isolamento e curtir muito com as pessoas que a gente gosta", conta Kaique, um dos integrantes do grupo.

O grupo ainda promete muitas surpresas, contando com diversas participações nos shows que ainda não foram divulgadas. Os integrantes ainda demostraram toda a empolgação com a nova temporada da turnê Encontrin: "Esperamos muito por isso e agora é hora de tirar tudo do papel e começar a viver essa nova fase com nossos fãs. Não vemos a hora de encontrar cada um deles", confessa Kaique.

O Di Propósito começou sua carreira em 2009, mas alcançou um grande sucesso em 2018, ao se tornarem um fenômeno na internet. Atualmente, o grupo tem mais de 1,4 bilhões de plays em plataformas e quase 850 mil seguidores em suas redes sociais.

Confira algumas cenas da última edição do Encontrin: