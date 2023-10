Com cliques raros, Débora Falabella presta homenagem no aniversário do pai

A atriz Débora Falabella postou cliques raros ao lado do pai e prestou uma bela homenagem para ele

Débora Falabella usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 6, o ator e diretor de teatro Rogério Falabella completou 88 anos de vida, e a atriz fez questão de homenageá-lo.

No feed do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques raros ao lado do aniversariante do dia, e prestou uma bela homenagem. Ela contou que devido ao trabalho não iria conseguir comemorar a data ao lado do pai. Falabella, vale dizer, está no ar na novela 'Terra e Paixão', da Globo, interpretando a personagem Lucinda.

"Hoje é aniversário do meu pai. 88 anos. Eu queria estar ao lado dele, mas quando eu tinha uns 8 anos, lembro que ele me levou para assistir uma peça que ele dirigia e alguma coisa começou a se mexer dentro de mim enquanto olhava os atores pela coxia do teatro. Me lembro também que ele me contava, com riqueza de detalhes, sobre os filmes e musicais que ele amava e às vezes assistíamos juntos e aquilo só aumentava a minha paixão pelo que estava por vir. Quando ele me contava as histórias que viveu fazendo teleteatro ao vivo na tv Itacolomi eu me lembro de achar tudo tão extraordinário que tinha vontade de voltar no tempo e viver aquilo também", começou.

Em seguida, Débora falou sobre passar a data longe do pai. "Muitos anos depois estou longe, trabalhando muito e acabei de cantar parabéns para ele pela tela do telefone. A profissão que ele me ensinou a amar deixou a gente mais longe e foram alguns aniversários, dias dos pais ou um dia qualquer de conversa tomando café que eu perdi nos últimos anos", acrescentou.

A atriz completou o texto contado que em breve estará ao lado dele para celebrar seu aniversário. "Pai, logo estarei aí para te dar um abraço de aniversario atrasado e para tomar café com você comendo o queijo mais gostoso do mundo com um pedacinho de goiabada. Te amo e amo tudo que você me ensinou a amar", finalizou.

