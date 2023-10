Carolina Dieckmann se declara no aniversário do marido, Tiago Worcman

A atriz Carolina Dieckmann prestou uma bela homenagem no aniversário do marido

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, o diretor de TV Tiago Worcman, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está de férias após o fim da novela Vai na Fé, da Globo, publicou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e se declarou para ele com uma bela mensagem.

"A música não casa mas é do disco preferido dele agora. Quando toca xande cantando caetano eu penso que estamos num momento sincronizado - nem sempre um casal gosta da mesma coisa ao mesmo tempo - mas quando isso acontece o encontro fica eternizado", começou.

"Somos tão diferentes que quase estamos parecidos temos uma vida de memórias compartilhadas antes mesmo de estarmos juntos, temos ainda o tempo que inventamos, as casas, os filhos, as comidas que ele faz e eu como, as viagens, as velas, o sopro, o vento levando, norteando, a vida se tornando única, o universo abençoando… esse video é feliz aniversário mas é também eu te amo. E você tá cada dia mais bonito… nam", completou a homenagem.

Dieckmann e Worcman estão casados há 16 anos, e são pais de José, de 16 anos. A atriz também é mãe de Davi Frota, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.

Confira a publicação:

Reencontro com o irmão

A atriz Carolina Dieckmann viajou para Lisboa, em Portugal, e nas redes sociais, ela compartilhou fotos curtindo o país europeu e chamou a atenção ao compartilhar um clique raro com o irmão que vive lá, Edgar Dieckmann.

"Tenho um irmão portuga agora… Tenho amigos da vida toda, aqui… e ainda delícias pra conhecer, comer, beber e ver… Lisboa é lisbom. E cada vez mais! Gau, te amo. Ju, feliz de ver vocês felizes. Xica gata-genia, Ricardo príncipe, que lindezas, vocês… Obrigada, sempre!", agradeceu ao irmão e aos amigos que encontrou por lá, o ator Ricardo Pereira e a esposa dele, Francisca Pereira. Veja a publicação!