Hidratante facial, máscara capilar, protetor solar e mais: 21 itens de beleza em oferta na Black Friday

Confira itens incríveis de beleza para garantir na Black Friday

A Black Fridaychegou! E não há nada melhor do que aproveitar a data para garantir os itens de beleza que você sempre quis por ótimos preços, não é mesmo? Pensando nisso, reunimos diversos produtos que estão em oferta na Amazon para você escolher seus favoritos.

Confira nossa seleção e também a página com todas as ofertas em beleza no site:

1. Óleo corporal Paixão Inspiradora: https://amzn.to/3tW8VH9

Reprodução/Amazon

2. Bio-oil: https://amzn.to/3U3bdyH

Reprodução/Amazon

3. Desodorante natural Stick Fresh, Lafe’s: https://amzn.to/3XtPe79

Reprodução/Amazon

4. Ivy C Aox, gel rejuvenescedor, Mantecorp Skincare: https://amzn.to/3OyAGiq

Reprodução/Amazon

5. Kit antimarcas Garnier Uniform&Matte Vitamina C, Limpeza facial + Água Micelar + Protetor hidratante: https://amzn.to/3GKjuou

Reprodução/Amazon

6. Fluído facial Luminous 630, NIVEA: https://amzn.to/3U5NbDh

Reprodução/Amazon

7. Sabonete em gel de limpeza facial, NIVEA: https://amzn.to/3VfOe4G

Reprodução/Amazon

8. Sabonete líquido detox, Vitamina C, Payot: https://amzn.to/3TYXFV2

Reprodução/Amazon

9. Sérum preenchedor facial anti-idade, L’Oréal Paris Revitalift Hialurônico: https://amzn.to/3AJNtsO

Reprodução/Amazon

10. Hidratante facial antissinais, Bright Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3AJXOVH

Reprodução/Amazon

11. Lola Cosmetics Rapunzel, Tônico capilar: https://amzn.to/3ibBwpp

Reprodução/Amazon

12. Shampoo Pantene, Colágeno Hidrata & Resgata: https://amzn.to/3AHZP4w

Reprodução/Amazon

13. Morte Súbita Reparação Total, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3AIoSVc

Reprodução/Amazon

14. Óleo iluminador Camomila, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3AHB1K8

Reprodução/Amazon

15. Shampoo Blondifier Gloss, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3i57rYp

Reprodução/Amazon

16. Be(M) Dita Praia, Geléia Corporal, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3V3vrK1

Reprodução/Amazon

17. Protetor solar facial FPS30, L’Oréal Paris Solar Expertise: https://amzn.to/3i57CD3

Reprodução/Amazon

18. Creme hidratante facial, Cetaphil Optimal Hydration: https://amzn.to/3VleTNu

Reprodução/Amazon

19. Sabonete líquido Dermotivin Oil Control: https://amzn.to/3F0msUA

Reprodução/Amazon

20. Loção facial hidratante, CeraVe: https://amzn.to/3tZbkRk

Reprodução/Amazon

21. Gel creme de rápida absorção, Cetaphil: https://amzn.to/3ifbUaU

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

