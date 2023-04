Sarah Aline é vista desembarcando no Rio de Janeiro para comparecer à grande final do BBB 23

A psicóloga e ex-BBB Sarah Aline foi vista em aeroporto no Rio de Janeiro esbanjando alegria e simpatia no dia da grande final do BBB 23

Nesta terça-feira, 25, acontece a grande final do BBB 23. A psicóloga e participante desta edição do BBB, Sarah Aline estará presente o último episódio do reality.

Sarah foi flagrada por paparazzis desembarcando no Rio de Janeiro e esbanjando simpatia no aeroporto Santos Dumond.

A participante que chegou até o Top 6 do BBB 23 surgiu estilosa com um look todo azul jeans composto por blazer e calça.

Além de posar e sorrir para os paparazzis, Sarah ainda atendeu alguns fãs e posou para algumas selfies no aeroporto localizado no centro do Rio.

Recentemente, Sarah surpreendeu seus seguidores ao mudar o visual para a final do reality. A psicóloga surgiu com aplique loiro e aumentou suas tranças.

Fotos: Adão/AgNews

Novo visual!

Outro ex-BBB mudou seu visual para comparecer a grande final. Gabriel Santana compartilhou a mudança que fez no cabelo e foi elogiado por seus seguidores.

O ator revelou por meio de um vídeo em suas redes sociais que platinou seu cabelo, que já havia cortado dentro da casa mais vigiada do Brasil.