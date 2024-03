Quem deve ser eliminado no BBB 24? Enquete aponta saída de participante com alta rejeição

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet disputam a permanência no BBB 24 esta semana; saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Logo mais, após a exibição da novela Renascer, saberemos definitivamente quem deixará o BBB 24. Mas parece que os telespectadores do Big Brother Brasil não terão grandes surpresas no resultado do Paredão desta terça-feira, 12, disputado por Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet. Muitos internautas apontam, nas redes sociais, que é a loira quem precisa deixar o programa.

E conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, é ela mesma quem deverá perder a chance de concorrer ao prêmio, que pode ser o maior da história do reality show.

Os leitores apontaram Yasmin como a 12ª eliminada da temporada com 64.15% dos votos, até o momento. Ao todo, foram computados 1.003 votos contra a presença da modelo no BBB 24.

O segundo lugar foi ocupado por Lucas, que ficou com 30.73% dos votos. Enquanto isso, Isabelle conquistou apenas 5.11% da rejeição do público, se tornando a coadjuvante na disputa para a eliminação desta semana.

