Em vídeo divertido, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer tem “DR”

A influenciadora Viih Tube e seu namorado Eliezer publicaram um vídeo tendo uma discussão que divertiu os fãs do casal

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h52

Nesta quarta-feira, 31, a influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer compartilharam um vídeo divertido tendo uma discussão.

Durante o vídeo, o casal pontuava hábitos um do outro que não gostavam. “Ele é um 10 mas atrasa três horas para o primeiro encontro”, disse Viih para o namorado.

O participante do BBB 22 se defendeu e contou: “Se ele atrasou três horas para o primeiro encontro é porque ele saiu de uma cidade que fica a seis horas da cidade da mina”.

Eliezer também provocou a namorada: “Ela é um 10 mas já pegou todos os meus amigos, ela é um...”. A youtuber que participou do BBB 20, se defendeu: “Ela é um 20! Ela é visionária, inteligente”.

No final do vídeo, o casal caiu na gargalhada depois das brincadeiras e se beijaram no sofá da casa da influenciadora.

“Gente, uma DR no meio do nada”, escreveu brincando Viih na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Os fãs do casal se divertiram com o vídeo e rasgaram elogios para a dupla nos comentários! “Vocês dois juntos, é muito bom”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Eu amo esse casal”.

Elegantes!

Recentemente, Viih Tube e Eliezer apareceram elegantes em um casamento da família da influenciadora.

O casal de ex-BBBs recebeu diversos elogios nas redes sociais, onde Viih apareceu em um luxuoso vestido bege e Eliezer de terno azul.