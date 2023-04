BBB23: Larissa fala sobre Anitta: 'Tomara que não me odeie'

Larissa diz que adoraria conhecer a cantora, mas hoje em dia teria vergonha de chegar perto da artista

Na área externa do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto conversam sobre amenidades e cantam a música "Larissa" de Pedro Sampaio, da qual a cantora Anitta participa do clipe.

A professora de Educação Física, então, diz: "Tomara que a Anitta não me odeie. Não me odeie, não, ela nem sabe quem eu sou, né? Eu te falei, né, o que deu...".

Ela segue contando: "Vou te falar, quando saí foi a coisa que mais me deixou triste". Amanda pergunta o que aconteceu e Bruna Griphao explica que a sister tinha uma mensagem falando mal da Anitta em uma rede social quando tinha 10 anos de idade.

Larissa corrige a idade e explica: "Tinha 13 anos. Na minha seletiva inteira eu falei só dela, a mulher mais f***, Anitta não sei o quê, Anitta.... Tinha um [post] quando eu tinha 13 anos falando: 'Essa Anitta só tem uma música'. Tinha 13 anos e era babaca, velho. Tipo, queria conhecer ela...".

E finaliza: "Se eu visse ela, juro pra ti, todos os artistas eu tenho vergonha de chegar, mas se visse ela, eu não teria vergonha, eu iria chegar porque é a Anitta. Agora eu não chego nela, cara, não chego perto dela".

A sister acha que Anitta não vai falar com ela, caso o encontro aconteça, mas Aline Wirley e Bruna tentam tranquilizá-la. A atriz comenta: "Ela é muito de boa, ela vai rir".

