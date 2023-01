BBB 23: Key e Gustavo recebem punição por ato proibido debaixo do edredom; entenda

Dupla, Key e Gustavo quebraram regra na primeira semana de confinamento no Big Brother Brasil

Key Alves e Gustavo, o Cowboy, foram punidos pela produção da 23ª edição do Big Brother Brasil logo na primeira semana de confinamento. Casal recém-formado, os dois quebraram uma regra na última quinta-feira, 19, enquanto estavam debaixo do edredom.

A jogadora de vôlei e o fazendeiro conversavam na cama sobre uma possível combinação de votos. Porém, pelas regras do reality show da Globo, os participantes não podem esconder as conversas que têm entre si, uma vez que tudo precisa ser captado pelos microfones.

Eles perderam estalecas e foram informados pelas televisões que ficam distribuídas pela casa mais vigiada do Brasil. Na semana, eles ainda estavam na Xepa, após perderem a Prova do Líder para a dupla Bruna Griphao e Larissa.

Alves e Griphao já deixaram claro que não são próximas ou têm afinidade, tanto que a atriz indicou a atleta e sua dupla para o primeiro paredão. Em uma das festas da última semana, a jogadora de vôlei caracterizou a atriz como "mimadinha", "nojentinha", "coitada" e "influenciável". Em um certo momento, ela ainda a chamou de "vagabunda".

Após a ofensa, a equipe da atriz se pronunciou nas redes sociais. "Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".

"Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. 'Ela é atriz, vagabunda', disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria 'uma atriz das boas', porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão", defendeu o time da atriz.