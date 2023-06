Susto! Zilu Camargo recebe diagnóstico após internação misteriosa com fortes dores

Zilu Camargo recebe diagnóstico médico; empresária já está em casa se recuperando

A assessoria de Zilu Camargo explica esclareceu nesta quinta-feira, 15, o motivo que levou a ex-mulher de Zezé di Camargo ao hospital. Ela preocupou os fãs ao surgir internada e recebendo medicação na veia em um vídeo publicado nas redes sociais.

Agora, já se sabe o que causou a internação da empresária: um quadro de herpes zoster . Após receber a medicação conforme orientação médica, a mãe de Wanessa já se encontra em casa, de repouso e medicada. As informações são do 'LeoDias.com'.

A herpes zoster é uma doença causada pelo Vírus Varicela-Zóster (VVZ), o mesmo que causa também a Catapora. A doença causa manifestações dolorosas na pele e é popularmente conhecida como "cobreiro". Ela não tem cura e o vírus permanece durante toda a vida da pessoa presente no organismo.

Durante a madrugada, Zilu Camargo mandou um recado para os fãs. "Na hora que acabar tudo isso aí, eu falo pra vocês, também daqui a pouco, porque eu to no hospital esse horário tomando medicação, uma coisinha aí que apareceu, mas logo, logo se Deus quiser eu tô bem", falou ela.

Nas últimas semanas, a empresária esteve no Beasil pode matar a saudade da família após ficar anos sem voltar ao país por conta do processo de visto nos EUA e da pandemia. Durante sua passagem pelo Brasil, ela aproveitou para reencontrar a mãe.

Zilu Camargo fala sobre Wanessa na TV

A socialite Zilu Camargosurpreendeu ao fazer um depoimento sobre a filha mais velha, Wanessa Camargo, durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ela falou sobre a personalidade da herdeira e ainda confessou que já levou broncas da filha.

"Oi Luciano, quanto tempo, né? Que prazer estar falando com você. Estou aqui pra agradecer você pelo carinho e dedicação que você sempre teve de cuidar da minha filhota Wanessa", disse ela.

E completou: "Eu acho que a Wanessa é uma pessoa amorosa, dedicada naquilo que ela faz e sempre preocupada com todos nós, com a família, com todos os amigos, pessoas ao redor dela. Agora, aqui ó, virou filha. Eu que levo bronca, sempre levando bronca da Wanessa, mas bronca boa, ela é muito justa".