Zeca Pagodinho surge com Fernanda Paes Leme e Mumuzinho: ''Esse santo faz milagre''

Cantor Zeca Pagodinho compartilha clique engraçado com Fernanda Paes Leme e Mumuzinho, que seguram meme com imagem do sambista

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 08h05

Santo Zeca! O cantor Zeca Pagodinho (63) arrancou risada dos seguidores na quinta-feira, 01, ao publicar um clique divertido que representa muito os amantes de uma cerva!

O famoso posou com Fernanda Paes Leme (39) e Mumuzinho (38), que apareceram ajoelhados e orando aos pés do sambista. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o artista surgiu segurando um retrato dele mesmo caracterizado como um santo, com um copo de cerveja na mão.

"Discípulos de Zeca Pagodinho! @fepaesleme e @mumuzinho! Nessa congregação as regras são: samba, amor e diversidade! Quem mais aí quer participar?", escreveu Zeca na legenda da publicação.

"Pra esse santo eu faço promessa", disse Fe nos comentários do post. "Euuuuuuuuuuu", respondeu Carolina Dieckmann. "Eu sou bispa dessa igreja aí!", brincou Regina Casé. "Eu sou bispa dessa igreja aí!", "preciso desse pôster pra colocar na minha sala!!!!", "Zequinha é minha religião", "A novena é regada à cerveja e samba?", "Da a benção, padrinho!", "Esse santo é dos bons", "Sou devota desde sempre!", exaltaram os admiradores do cantor.

Zeca Pagodinho posa com Fernanda Paes Leme e Mumuzinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Fernanda Paes Leme desiste do ruivo e muda visual

Fernanda Paes Leme mudou o visual novamente! Após ficar ruiva, a famosa decidiu trocar a cor e exibiu o vídeo de toda a transformação de seus cabelos na web. No registro, a famosa apareceu sentada na cadeira do salão de beleza pintando os fios, cortando, secando e depois exibindo o resultado final. O momento ainda foi contemplado com a presença da amiga e sua companheira de podcast, Giovanna Ewbank (35). "Tudo novo de novo... Olha ela morena outra vez. O tanto de #VemAí que vem aí", disse ela sobre retornar à sua cor original.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!