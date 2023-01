Zeca Pagodinho encanta fãs ao surgir de roupão e brinca: ‘O verão chegou?’

Sambista Zeca Pagodinho adota visual diferentão para tentar combater o frio do verão ao desmontar decoração de Natal

Nesta sexta-feira, 6, o sambista Zeca Pagodinho (63) decidiu mostrar para seus seguidores que sextou de uma maneira diferente. Em suas redes sociais, o artista surgiu usando um roupão branco com suas iniciais, e aproveitou para brincar sobre a temperatura da cidade do Rio de Janeiro.

“Feliz Dia dos Reis Magos! É com esse look que o Zeco Pagodinha vai desmontar a árvore de Natal! Agora uma pergunta importante: o verão chegou???”, escreveu na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de seguidores do cantor encantados com o momento. “O verão não chega de jeito nenhum!”, reclamou um internauta. “Compadre está igual a um boneco de neve”, brincou um outro.

Veja a publicação de Zeca Pagodinho desmontando a árvore de Natal usando um roupão para espantar o frio da cidade do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)



Zeca Pagodinho celebra 36 anos de união e relembra história engraçada do dia do casamento

O cantor Zeca Pagodinho completou mais um ano de união com Mônica Silva em dezembro! A equipe do artista relembrou uma entrevista para Pedro Bial (64) em que ele conta sobre o dia de seu casamento. No vídeo, Zeca fala que perdeu a bolsa de convites da cerimônia na favela do Acari, no Rio, e que por conta disso, muitas pessoas que o casal nem conhecia compareceram à festa.

"A festa, eu tive que fazer outra 20 anos depois, porque nós não conseguimos entrar na festa. O clube lotou, tinha ônibus de São Paulo, de Minas... Uma viatura da polícia, falei: "Meu Deus, que inferno!'", recordou ele na conversa com Bial. "Falei: "melhor a gente voltar". Eu não vi o bolo até hoje. E o pior, o fotógrafo ficou tão doido que perdeu a máquina e a gente não tinha foto!", disse ainda o famoso.