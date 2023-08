Zé Felipe é detonado por Baco Exu do Blues após 'brincadeira' com funcionária

Rapper baiano Baco Exu do Blues fica revoltado e critica Zé Felipe após o sertanejo debochar dos dentes de funcionária

O cantor Zé Felipe foi alvo de críticas nas redes sociais na última quinta-feira, 17, após, segundo ele, fazer uma 'brincadeira' com a aparência de uma funcionária de sua casa ao lado da esposa, Virginia Fonseca.

O rapper baiano Baco Exu do Blues não gostou nada da forma como o sertanejo falou com a profissional que trabalha em sua casa, debochando do sorriso dela. "Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo", disparou o filho de Leonardo.

Ao ver a repercussão na internet e se deparar com o vídeo, Baco criticou Zé Felipe. "Otário", disparou o dono do hit Samba in Paris, com participação de Gloria Groove.

otario — baco azeite de dendê da bahia (@exudoblues) August 17, 2023

Zé Felipe se pronuncia após ser criticado por atitude com funcionária

O cantor sertanejo Zé Felipe decidiu se pronunciar após se envolver em uma polêmica por fazer uma ‘brincadeira’ com a aparência de uma funcionária nas redes sociais. Sem papas na língua, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu revoltado com a repercussão negativa na web.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor sertanejo Leonardo se mostrou indignado: “Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, da brincadeira sobre os dentes dela, que ela tá fazendo tratamento. Aí antes foi por causa que eu briguei com o João Guilherme de cropped”, ele resgatou a polêmica com o irmão.

Em meio a palavrões, Zé Felipe rebateu os comentários: “Pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta! Fui criado assim, aqui em casa é assim. É muita coisinha, qualquer coisinha é mimimi. Você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior aí e acha que é o dono da moral, da razão aí? Pelo amor de Deus”, disse irritado.