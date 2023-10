Xuxa abre o jogo sobre amizade com Luciano Szafir: "A gente amadureceu"

Em entrevista à CARAS Brasil, Xuxa revelou que demorou para ter um bom relacionamento com Luciano Szafir após o nascimento de Sasha

Mesmo tendo uma filha juntos, o relacionamento de Xuxa (60) e Luciano Szafir (54) sempre foi uma incógnita para muitos fãs da rainha dos baixinhos. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira abriu o coração e confessou que os dois tiveram muitos problemas de convivência até conseguirem se acertar.

"Eu acho que a gente conseguiu ficar seis meses seguidos, tanto no início da gravidez, como também depois, quando a Sasha já era um pouco maior. Mas era muito difícil, a gente é muito diferente", contou a apresentadora após relembrar uma das capas da CARAS a qual aparece ao lado do ex-namorado.

A loira completa dizendo que os dois tinham divergências no dia a dia, que logo foram sendo resolvidas com o tempo. "Ele começou a respeitar o meu espaço e eu respeitando o espaço dele. Então agora ficou mais leve, parece que não só a gente amadureceu, o nosso relacionamento também ficou bacana, ficou maduro", revelou.

O namoro de Xuxa e Luciano aconteceu entre 1997 e 1998, mas suficiente para dar ao casal uma filha, Sasha Meneghel (25). Segundo a apresentadora, a herdeira foi a grande responsável por tornar a convivência entre ela e o ator mais tranquila.

Atualmente vivendo um relacionamento com Junno Andrade (60), a famosa garante que Luciano é uma pessoa que não incomoda, assim como ela também aprendeu a dar espaço para ele. "Por exemplo, tem homens, mulheres que se separam e ficam enchendo o saco, ficam ali o tempo todo e a gente não. Ele não me atrapalhar não atrapalha ele", disse.

Apesar de saber dos direitos que Szafir tinha sobre a educação de Sasha, ela garante que sempre teve total liberdade com a filha. "É legal as pessoas saberem que o Luciano nunca me tirou a Sasha", frisou ela, que chegou a dar a chave de sua casa para o ex visitar a menina.

"No início do relacionamento eu estava dando de mamar pra Sasha e ele veio falar: 'Você sabe que eu tenho direito a levar ela? De 15 em 15 dias ela vai ficar comigo. Você sabe que eu posso ficar umas férias com ela e umas férias com você?'. Nossa, aquilo para mim era: 'Nossa senhora, esse homem vai tirar minha filha de perto de mim'. E ele nunca fez isso", revelou.

Quanto aos questionamentos sobre como é o Luciano como pai, a loira não tem críticas e reforça o cuidado que ele tem com a filha: "Ele é um pai presente na medida do possível, ele é um pai que tem os defeitos dele, tem as virtudes dele, mas uma coisa é certa: ele nunca tirou ela de mim".

