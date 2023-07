William Bonner posa sorridente em registro raro ao lado da esposa

De férias do Jornal Nacional, William Bonner publica clique inédito em viagem romântica com a esposa, Natasha Dantas

O público do Jornal Nacional notou a ausência de William Bonner nos últimos dias. É que o apresentador do noticiário da Globo está de férias e curtindo da melhor maneira! Nesta terça-feira, 11, o jornalista usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, durante uma temporada romântica na Europa.

Discreto em sua vida pessoal, Bonner surpreendeu os seguidores com a imagem em casal. No registro, o jornalista aparece com um sorrisão ao lado da amada, que também surge super contente. Na legenda, ele explicou o motivo de tanta felicidade: “Impressionante como as férias rejuvenescem, né?”, William brincou com o período off.

Os seguidores de Bonner rasgaram elogios para o casal, que está circulando por alguns países europeus desde o início de julho: “Casal incrível!! Amo!!”, disparou uma admiradora. “Almas gêmeas”, disse outra. “Você fica mais lindo a cada dia “ uma fã elogiou a aparência de Bonner, que deve retornar ao Jornal Nacional no final do mês, após aproveitar suas três semanas de férias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Durante a viagem, Natasha também aproveitou para compartilhar um raro clique ao lado do marido. Os dois apareceram no Instagram da fisioterapeuta apreciando a vista da Torre Eiffel, em Paris: “Com ele”, ela legendou o registro romântico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

Filha de William Bonner faz rara aparição com o pai durante viagem em Paris:

Durante a temporada na Europa, Natasha Dantas e William Bonner também encontraram os filhos do jornalista em Paris. Inclusive, uma das trigêmeas, Beatriz Bonemer, fruto do antigo casamento com Fátima Bernardes, compartilhou um clique raro ao lado do pai com uma vista de tirar o fôlego, na famosa Torre Eiffel. Confira o registro em família!