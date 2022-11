Atualidades / ALMOÇO A DOIS!

William Bonner e a esposa Natasha Dantas curtem almoço em shopping no Rio de Janeiro

O âncora do Jornal Nacional William Bonner foi visto de mãos dadas com a esposa Natasha Dantas em shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 18h56

O casal almoçou no shopping e ainda atendeu fãs durante passeio - Fotos: Adão/AgNews