Whindersson Nunes reflete sobre a carreira: "Momento de transição"

O humorista Whindersson Nunes contou que vai descansar nos próximos meses e se preparar para novos projetos

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 20h30

Whindersson Nunes(27) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 28, para fazer uma reflexão. Nos Stories do Instagram, o humorista falou sobre a fase atual da sua carreira, e confessou que pretende se dedicar a alguns projetos paralelos.

"Meus amigos, estamos em momentos de transição, uma parada bem legal, vou dar uma descansada nos próximos meses. Vou passar um tempo tentando organizar o que fazer com tudo o que está acontecendo na minha vida, sabe", contou o youtuber.

Em seguida, Whindersson também contou que não ficará tão presente nas redes sociais, mas não sumirá totalmente. Ele explicou que vai estudar e também se dedicar a outros projetos. "Estou feliz que estou vivendo todos os melhores momentos, estou bem de boa... Eu vou focar em estudar umas coisas assim, continuar trabalhando com que eu gosto, com arte", acrescentou, ele revelando que fará dois filmes no próximo ano, sendo um deles ao lado da atriz Gloria Pires (59).

Vale lembrar que Whindersson está em Punta Cana para comemorar o aniversário de 28 anos da influenciadora digital Gabi Lopes.

