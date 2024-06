Wendell Bendelack e Rodrigo Fagundes trocam declarações em data especial

O casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack estão celebrando 21 anos de união e trocaram declarações nas redes sociais

O casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack estão celebrando 21 anos de união. E os dois fizeram questão de comemorar a data especial com declarações nas redes sociais. Em seu perfil, Wendell compartilhou fotos ao lado do amado e abriu seu coração.

"21 anos! Um relacionamento adulto! Rodrigo, obrigado por essa caminhada! Faria tudo de novo! Amar é para os fortes! Nossa história é especial! Repleta de vida, alegria, tristezas, ganhos, perdas, escolhas, acordos, surpresas, decepções, desejo, companheirismo, inspiração, admiração… e principalmente a torcida um pelo outro em todas as camadas da vida! Te amo! Pronto pra mais histórias com você", escreveu ele.

Rodrigo também se declarou. "21 anos de aventuras, amor, humor, parceria, crescimento, crises, dores, perdas, ganhos, sucessos, fracassos, planos, viagens, fuleragem, trabalhos, conquistas, de sagrado, de profano, de se eu caio você me levanta, de se você cai eu te levanto, de se os dois caem, rimos no chão, de estarmos de pé sonhando juntos e sobretudo, de muita vontade de continuar dividindo a vista !!! A vida com voce tem sabor Wendell Bendelack! Te amo ! Te escolho ! Te celebro! Feliz 21! Amor adulto que fala?? Sei la… o bom da gente … é que nunca nos definimos..", escreveu.

Veja as publicações:

Wendell Bendelack e Rodrigo Fagundes se casaram em dezembro

Os pombinhos oficializaram a união em dezembro. A festa de Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack aconteceu no Clube dos Macacos, no Jardim Botânico do Rio. Parte da cerimônia aconteceu ao ar livre, e contou com diversos elementos da cultura pop. Outro momento do evento foi realizado no salão social do Clube.

Paolla Oliveira, Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Sheron Menezzes, Carmo Dalla Vecchia, Valentina Herszage, Fabiana Karla, Klebber Toledo e Camila Queiroz estiveram entre os presentes.