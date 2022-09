Wendel Miranda está confirmado na maior feira internacional de construção civil

Equipamentos de construção, materiais e serviços da indústria compõem a principal feira internacional de construção civil, a Batimat Internacional, o brasileiro Wendel Miranda, empresário e diretor-executivo no Grupo WM, é presença garantida no local.

Em contato com profissionais da mesma área, ele terá a chance de firmar contratos com europeus que têm interesses no mercado brasileiro, com foco na expansão em tecnologia, inovação e investimentos para compra de equipamentos.