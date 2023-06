Web se desespera ao perceber likes de Michael B. Jordan em Gleici Damasceno

Astro de Hollywood, Michel B. Jordan, curte duas publicações de ex-BBB Gleici Damasceno e deixa internautas malucos

A internet foi à loucura nesta sexta-feira, 9! Alguns internautas começaram a perceber algumas curtidas para lá de especiais nas postagens da ex-BBB Gleici Damasceno. Ninguém mais, ninguém menos que o astro de Hollywood, o ator Michael B. Jordan, gostou de alguns cliques da influenciadora digital, deixando a web maluca.

Uma das postagens que Michael curtiu, a atriz aparece usando um biquíni, renovando seu bronzeado. Já em outro, Gleici surge toda produzida, pronta para participar do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, na TV Globo.

Claro, a web ficou alvoroçada ao notar as curtidas do galã, com muitos chamando a ex-BBB de sortuda. “Se eu fosse a Gleici, já estaria iludida, pensando no meu vestido de noiva”, comentou um. “Meta de vida abrir o Instagram e ter 2 likes dele”, disparou um outro internauta.

🚨FAMOSOS: Michael B. Jordan curtiu duas fotos da brasileira Gleici Damasceno no Instagram. pic.twitter.com/lPzqx2ZXLr — CHOQUEI (@choquei) June 9, 2023

Gleici Damasceno celebra estreia na Netflix com filme gravado no Acre: "Realização"

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, Gleici Damasceno, que já chegou a ser aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, destacou que sua estreia na plataforma de streaming é um sonho realizado. "É uma realização enorme, uma emoção muito grande estar vivendo isso. O Noites Alienígenas é muito mais que uma obra cinematográfica, é um retrato da Amazônia que está repleta de personagens e histórias que precisam ser mostradas e conhecidas", disse ela, que também já participou do reality No Limite, na TV Globo.

Em meio a críticas positivas e a aprovação do público ao longa, Gleici reforçou que está mega feliz com a repercussão: "Eu e toda equipe nos dedicamos muito e ver que o filme está sendo levado aos cinemas, a festivais e streaming é algo que nos deixa com o coração quentinho". Desde que saiu do Big Brother Brasil, Gleici decidiu resgatar seu sonho de ser atriz e passou a estudar interpretação profissionalmente. Dedicada à nova profissão, a ex-BBB se formou na Escola de Atores Wolf Maya, Célia Helena Centro de Artes e Educação e em oficinas do diretor e preparador de elenco argentino Eduardo Milewicz.