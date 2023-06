Você sabia? Dança dos Famosos levou cantor a estudar novo ofício

Após vencer o Dança dos Famosos, em 2018, cantor se jogou no mundo da dança e iniciou aulas de balé clássico

O cantor Leo Jaime (63) é uma das celebridades que teve uma vida transformada pela dança. Campeão da Dança dos Famosos de 2018, no Domingão do Faustão, o artista decidiu se aprofundar no ofício e resolveu iniciar aulas de balé clássico.

Nas redes sociais, Leo sempre compartilha registros durante momentos de aprendizado. Usando sapatilhas e calça legging, ele faz questão de quebrar os estereótipos e preconceitos quanto a idade, corpo e visual.

Durante participação no Altas Horas, o cantor falou sobre o assunto e revelou que após o Dança dos Famosos 2018, ele passou a fazer três aulas de balé clássico e três hip hop por semana.

"Aproveitei o embalo do Dança dos Famosos e comecei a ter aulas também. Resolvi que meu exercício na vida é um pouco de arte. Me exercito bastante, faz bem para saúde e também faz bem para a cabeça. Faço balé clássico e hip hop", disse o artista, que complementou: "É muito melhor fazer uma hora de aula intensa do que 30 minutos de musculação. É mais agradável pra mim."

Leia também: Final do Dança dos Famosos em 2010 dividiu opiniões; relembre

Ele voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista à revista Claudia. Durante a conversa, ele defendeu que forma física e idade não impede ninguém de viver certas experiências: "A dança é para todos. Todas as idades, todos os tipos físicos, todos os ritmos. Dançar é desenhar poesia com o corpo".

Quanto as críticas, ele garantiu que não se importa com os comentários de ódio que aparecem em suas postagens. "Não me abalo. Às vezes respondo para que haja uma reflexão ou um bom debate sobre o tema", disse ele, que faz aulas Centro de Movimento Deborah Colker.