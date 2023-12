Viviane Araújo mostra treino intenso para preparação do Carnaval

A personal trainer de Viviane compartilhou um vídeo em suas redes sociais da rainha da bateria treinando pesado e recebeu uma série de elogios

Os preparativos para o carnaval estão chegando a todo vapor para Viviane Araújo, neste domingo, 10, compartilhou seu treino com seus seguidores - e os deixou impressionados com a intensidade dos exercícios. através das redes da personal dos famosos, Carol Vaz.

"Treino pra gota!!! Além de exercícios específicos é muito importante também os ângulos e a consistência corporal pra contrair aquela junção da bunda com o posterior. @araujovivianne, só vai dar você no carnaval!", escreveu Carol na legenda.

Nos comentários, seguidores encheram a musa elogios: “Viviane tá surreal de linda”, escreveu uma, “Nossa pra sempre a MELHOR RAINHA DE BATERIA”, exclamou uma, "Jesus quase morro olhando pra essa musa!!!", comentou outra terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treinadora Carol Vaz (@teamcarolvaz)

Vale lembrar que Viviane passou por uma cirurgia plástica há poucos meses. Ela fez a abdominoplastia, lipoaspiração e também trocou o silicone das mamas. Na época, a artista explicou a cirurgia: "Eu tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora eu coloquei 305. Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho. Além das mamas, eu também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo também", disse ela.

Viviane Araujo se joga no samba

Viviane Araujo aproveitou a noite de sábado, 10, em clima de esquenta de carnaval. A musa marcou presença na quadro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e se jogou no samba com muito estilo e alegria.

No evento, ela foi fotografada com um look justíssimo, que destacou suas curvas impecáveis. Ela apostou em um macacão no estilo de ‘embalado a vácuo’ e com direito a muito brilho para aproveitar a noite de diversão.