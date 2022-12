Vivian Amorim mostra detalhes do batizado da filha de 10 meses: “Emocionante!”

Mãe de primeira viagem, Vivian Amorim compartilhou na web os detalhes da cerimônia intimista

Alerta fofura! A influenciadora Vivian Amorim (29) encantou os fãs nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos do batizado da filha Malu, de apenas 10 meses, fruto de seu relacionamento com o publicitário Leo Hirschmann, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 26.

Nos registros publicados no Stories de seu Instagram, a ex-BBB compartilhou com os seguidores alguns detalhes da cerimônia intimista que aconteceu na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Manaus, Amazonas.

Nas imagens, a mamãe coruja exibiu os detalhes do sacramento que contou com a presença da família. Ao dividir a sequência de cliques encantadores, a apresentadora contou que preferiu deixar o batizado para o final do ano, para que todos os seus familiares estivessem presentes na cerimônia.

Para a ocasião especial, Vivian elegeu para a herdeira um vestido branco todo delicado e revelou o perrengue que passou para a peça servir direitinho na filha. "Agora que já deu certo, eu posso contar a tour do mandrião da Malu. Na loja que eu comprei, o tamanho maior era 6 meses, porque normalmente os bebês se batizam mais cedo", contou a apresentadora.

"Como eu gostei muito do modelo, resolvi levar assim mesmo e mandei para costureira abrir atrás! Estava preocupada? Sim. Ficou muito em cima da hora? Sim. Mas serviu", finalizou ela.

Confira as fotos de Vivian Amorim com a filha, Malu:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram