Viúva de tio de Marília Mendonça relembra tragédia: ‘Me sinto incompleta’

Neste sábado, a morte da cantora Marília Mendonça completa um ano. A artista faleceu após um acidente de avião em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além dela, que vivia o auge de sua carreira, estavam no avião o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o produtor Henrique Ribeiro e seu tio, que também era seu assessor, Abicieli Silveira Dias Filho. Ninguém sobreviveu à tragédia.

Agora, um ano após o acidente do marido, Nayara Moura, viúva de Abicieli, irmã de Ruth, mãe de Marília, ainda está tentando se recompor da saudade deixada pelo amado, e falou com o site NaTelinha sobre a falta que o marido faz na sua vida.

"Não está sendo fácil, me sinto incompleta. Ele era meu companheiro, amigo, confidente. Ele era minha calmaria, meu tudo. Minha vida mudou completamente, nada vai ser como antes …Quando perdemos alguém que amamos, não somos as mesmas pessoas de antes”, lamenta Nayara.

"Ele nos deu um beijo e falou que nos amava muito, do tamanho do céu, infinito e pra sempre… E olhou para nossa filha e falou: 'Branquelinha, domingo papai está de volta'", relembra, sobre o dia da despedida.

Há época, Nayara e Abicieli estavam casados há quase dois anos, e tinham juntos uma filha, Laura, que nasceu com uma cardiopatia congênita, precisando passar por uma cirurgia depois de seu nascimento.

"Tenho encontrado força em Deus. Sem ele, não sei o que seria de mim. E na minha filha. A Marília era uma mulher extraordinária, de um coração grandioso. Me ajudou muito mesmo. Eles foram luz para todos que conviviam com eles. Henrique (Bahia) também era uma pessoa maravilhosa”, conta.

