Vitória Strada se arrisca na dança e curte trilha sonora de Barbie

Nesta sexta-feira, 21, a atriz Victória Strada mostrou que ainda tem muita ginga para esbanjar após vencer o Dança dos Famosos 2022. A artista de 26 anos de idade usou suas redes sociais para arrasar na coreografia ao som da música Watiti, da cantora colombiana Karol G, que faz parte da trilha sonora do filme do momento, Barbie, com Margot Robbie e Ryan Gosling.

Com um look bem despojado e simples, a atriz aparece usando um cropped e uma calça de moletom para mostrar toda sua desenvoltura e seu gingado. “E vamos de coreografia dessa música que é trilha de Barbie e eu estou viciada!”, escreveu a artista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a artista. “Maravilhosa”, “Na minha cabeça eu sou assim”, “Arrasou”, “Nossa dançarina de milhões”, “Nossa eu não consigo nem 10%”, “Você não tá de brincadeira” e “Eita como baila”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vitória Strada.

Fim do noivado acontece após Vitória Strada expor intimidade na TV

A notícia do término das duas surpreendeu ainda mais porque em junho a atriz Vitória Strada viralizou em junho ao contar detalhes da primeira vez entre as duas em um relato corajoso. Em participação no Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT, ela disse que foi para a cama com Marcella Rica no dia em que elas se beijaram pela primeira vez.

A estrela contou que estava apaixonada pela então amiga, mas que ainda lutava contra os sentimentos. O primeiro beijo só aconteceu durante uma festa na qual Marcella Rica estava tocando como DJ. Amigas em comum incentivaram que elas ficassem, mas a pretendente teria afirmado que estava tranquila, porque entendeu que as duas eram apenas amigas.