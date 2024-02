Vitória Strada rebate críticas sobre ser bissexual: ‘É muito louco’

Vitória Strada se pronuncia sobre questionamentos que recebe por ter se assumido bissexual e dá resposta certeira

A atriz Vitória Strada rebateu as críticas por ter declarado que é bissexual. Em uma entrevista no programa Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT, ela comentou sobre ser criticada por causa de sua vida pessoal.

“É muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais. Como se a gente tivesse que escolher um lado ou como se fosse uma modinha. Tem gente muito má na internet. Como eu ia inventar um relacionamento de quatro anos?”, disse ela. Vitória foi noiva da atriz Marcella Rica, mas as duas se separaram em julho de 2023.

Ela ainda completou a sua opinião. “Não é que a gente tenha dúvida. Os seres humanos são atraentes, interessantes. A gente foi criado para mulher se atrair pelo homem e o homem tem que ser atraído pela mulher. E a gente foi guardando isso na nossa cabeça durante muitos anos. Mas a verdade é que nós somos seres humanos, e não estamos fazendo nada de errado! Então acho que é sobre isso”, finalizou.

Vitória Strada se despede da Globo após 6 anos

Em agosto, a atriz Vitória Strada revelou que estava encerrando seu contrato com a Rede Globo. A artista, que estreou na emissora em 2017, foi dispensada do elenco fixo da emissora e contou em suas redes sociais que passará a assinar por obra que for participar.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista falou um pouco sobre a sua trajetória na TV. "Na Globo foi onde tudo começou, onde aprendi sobre meu ofício, onde fiz amigos. As trocas profissionais e os aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito", declarou. "O modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte. Sei que ainda temos muitas histórias para contar", disse ainda.

Em seu perfil no Instagram, a artista fez um post de despedida ao postar um vídeo reunindo cenas. "A minha trajetória se mistura com a Globo. Foi onde tudo começou, onde aprendi sobre o meu ofício, onde fiz amigos cujas trocas profissionais e aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. Também foi onde vocês começaram a me acompanhar e me acompanham até hoje. O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito. Tenho orgulho das protagonistas que vivi e das histórias que contei junto a emissora. Júlia, Cris, Kyra, Cleide e Maria Vitória tem um lugar muito importante no meu coração. A partir de agora o modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte, pois sei que ainda temos muitas histórias para contar".