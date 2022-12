Vitória Strada pede Marcella Rica em casamento durante amigo secreto com famosas

Atriz Vitória Strada surpreende Marcella Rica com aliança e a pede em casamento pela segunda vez em amigo secreto com artistas

A atriz Vitória Strada (26) fez uma surpresa mais que especial para sua noiva, Marcella Rica (31), na noite de quinta-feira, 15!

Durante amigo secreto com famosas na casa de Rafa Kalimann (29), a artista pediu a noiva em casamento, de novo. Elas namoram desde março de 2019 e Marcella já fez o pedido para Vitória no réveillon do ano passado. Nos Stories do Instagram, Juliette (32), que estava presente, mostrou como foi o momento.

Nilma Quariguasi, esposa de Romulo Estrela, Deborah Secco, Isabel Teixeira, Fernanda Paes Leme, Duda Beat e Juliana Paes também marcaram presença na celebração de fim de ano.

Vitória tirou Marcella no amigo secreto e aproveitou para dar uma aliança para a noiva e fez o pedido pela segunda vez, explicando que a noiva não tinha a joia no noivado. "Ela é uma pessoa que me inspira todos os dias a ser um ser humano melhor. É uma pessoa que independente de qualquer coisa, é um ser humano que eu escolhi pra minha vida, até o dia que eu ficar velhinha", disse Strada.

"Ela reclamou muito, durante mais de 1 ano, que ela tinha me pedido em casamento e ela não tinha aliança. E eu falei pra ela: 'Ué, a gente cresceu num mundo onde quem pede em casamento que dá a aliança'. Então, chegou meu momento", contou ela, que se ajoelhou para entregar a aliança.

"Eu não ouvi se sim ou se não", brincou Vitória. Marcella, então, respondeu: "Sim, para sempre."

Confira os registros do amigo secreto das famosas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Claudia Raia ganha visita e beijo na barriga de Marcella Rica

Grávida, Claudia Raia (55) recebeu uma visita especial da atriz Marcella Rica. À espera de seu terceiro filho, Luca, Claudia ganhou um beijo na barriga da amiga, que compartilhou as fotos e celebrou: "Família reunida".

Marcella também posou com o marido de Claudia, Jarbas Homem de Mello (53), e postou alguns outros registros do dia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!