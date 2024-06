Virginia recebe comentários após anunciar lançamento de nova empresa: ‘Decepção’

Pode isso? Virginia Fonseca e Zé Felipe são alvos de comentários após revelarem o lançamento de sua nova empresa; entenda a polêmica

Na última quarta-feira, 12, Virginia Fonseca e Zé Felipe se envolveram em uma polêmica ao anunciarem o lançamento de seu novo empreendimento nas redes sociais. Isso porque a apresentadora e o cantor agora possuem sua própria empresa de rifas, mas a revelação acabou atraindo uma onda de comentários negativos dos seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Virginia e Zé anunciaram a novidade e explicaram como funciona a ‘aposta’: “Com apenas R$ 0,99 centavos você pode ganhar até meio milhão de reais, nem acredito que conseguimos fazer isso”, disse a influenciadora. Ela ainda reforçou que a empresa tem parceria com instituições de um grande banco.

Na sequência, a apresentadora reforçou que o sorteio dos prêmios será feito dentro da legalidade: “É feito pela Loteria Federal, ao vivo, por live da Caixa econômica federal e depois fica disponibilizado no próprio site da Loterias da Caixa”, ela completou e ainda revelou que parte dos valores arrecadados será doada.

Por fim, Virginia concluiu com seu tradicional bordão: “Toda honra e glória a Deus, 2024 é nosso”, ela finalizou ao anunciar a novidade, mas os seguidores não aprovaram e deixaram comentários questionando o casal. Isso porque o seguimento de ‘joguinhos’ e rifas já é bastante polêmico na rede social e muitos influenciadores já divulgam.

“Só o que faltava, amo a Virgínia e sua família, mas essas coisas de joguinho e rifas sinceramente já deu, né?”, opinou uma admiradora. “Tava demorando. Quanto mais tem, mais quer. Decepcionada!”, disse outra. “Decepção define”, comentou mais uma. “Nossa gata, te adoro, mas tá passando fome? Poxa mona”, brincou outra.

Muitos admiradores também saíram em defesa dos pais dos pequenos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo nos comentários: “Gente, agora todos os influenciadores estão fazendo rifa, mas são todos mesmo”, disse uma. “Que orgulho de você”, comentou outra. “Que tudo”, disse outra. “Sucesso, meus amores”, desejou mais uma.

