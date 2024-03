Virginia Fonseca troca presentes super luxuosos com sua sócia, Samara Pink

Curtindo uma viagem pela Suíça, Virginia Fonseca deixa fãs impressionados com troca de presentes super luxuosos com sua sócia, Samara Pink

A influenciadora digital Virginia Fonseca está curtindo alguns dias em Genebra, na Suíça, ao lado de sua família e amigos. E na última terça-feira, 5, a esposa de Zé Felipe esbanjou luxo ao trocar presentes super caros com sua sócia, a empresária Samara Pink.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou a troca de presentes entre as duas, que fazem aniversário em breve. Em vídeo, ela exibe um relógio Rolex de ouro 19 quilates, avaliado em R$ 281 mil. "Olha o presente que eu ganhei dos meus amigos", contou a influenciadora ao mostrar seu presente.

Em seguida, Samara mostra que também ganhou um relógio super chique da amiga. O acessório da grife Cartier é cravejado de diamantes e banhado em ouro branco, sendo avaliado em R$ 510 mil. No registro, ela ainda explicou essa troca de presentes.

"Presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de março, Virginia faz dia 6 de abril. Eu falei assim: 'Pô, a gente já ta aqui, ontem a gente estava conversando ontem sobre Rolex'. E fomos comprar um presente pra ela. Ai cheguei e disse: 'Vi, toma seu presente', e ela chega: 'Toma o seu!'. Como é bom ter uma amiga assim", relatou Samara.

Virgínia fonseca presenteia Samara com um relógio de grife que custa R$168 mil e Samara presenteia a amiga com outro relógio de R$164 mil. pic.twitter.com/FoYlho2fkx — Portal Da Virgínia Fc (@portaldavifc) March 5, 2024

Virginia Fonseca abre álbum de fotos da família na Suíça

Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, decidiram embarcar para uma viagem em família para Genebra, na Suíça, logo após descobrir o sexo de seu terceiro filho. Ao lado de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, a empresária abriu o álbum de fotos do passeio em suas redes sociais na última terça-feira, 5.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia posou ao lado da família, que apareceu bem agasalhada para aproveitar a cidade sem se preocupar com o frio. Na foto, a loira apareceu com um moletom branco com estampas de corações pretos, além de botas peludas. Já Zé Felipe apostou no básico, com moletom branco e touca rosa.

As pequenas Marias roubaram a cena ao posarem com looks iguais. De toucas brancas, as meninas apareceram de cardigãs rosa e azul, com flores brancas bordadas na altura dos ombros.

"A vida é boa pra cara…. (Kkk uma música que não da para completar por motivos de palavras +18 kkkk mas que acho que vocês sabem qual é)", escreveu Virginia na legenda da publicação e ainda dividiu os próximos planos da família na viagem. "Amanhã vamos para neveee e estamos superrrr ansiososssss. Que Deus nos acompanhe", contou a influenciadora.

